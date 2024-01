Salute: Zingaretti (Pd), con taglio fondo disturbi alimentari destra pugnala giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il taglio del fondo per i disturbi alimentari "la destra dà una nuova pugnalata ai giovani". Lo ha detto il deputato dem Nicola Zingaretti. "Mai come ora espulsione dal ciclo formativo per motivi di classe, lavoro precario o sottopagato, disoccupazione e assenza di servizi sta minacciando il futuro di milioni di ragazze e ragazzi. In tutta Europa sui giovani si investe, in Italia no. Continueremo in ogni luogo e in ogni spazio parlamentare a rappresentare questa condizione per ricostruire una speranza", ha concluso Zingaretti.(Rin)