Giubileo: assessora Lavori pubblici Roma, cantiere di piazza Pia procede secondo previsioni

- Quello del sottopasso di piazza Pia è un "cantiere importante, sta procedendo secondo le previsioni, l'impresa che sta lavorando è molto in gamba. Anas sta facendo una direzione dei lavori molto accurata, sta andando avanti secondo la tempistica. Ora si stanno gettando le palificazioni per sorreggere la struttura del prolungamento del sottopasso". Lo afferma l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma Ornella Segnalini, a Radio Vaticana. "Sul rifacimento delle strade siamo avanti, Anas comincerà a riqualificare la segnaletica verticale, e poi tutte le barriere della Tangenziale est saranno riqualificate. A breve inizieranno i lavori anche su viale Marconi. Abbiamo iniziato anche le pavimentazioni storiche - dice Segnalini - Di fronte alla stazione Termini sarà riqualificato tutto il piazzale. Abbiamo davanti una nuova era, affinché il piazzale sia una sorta di biglietto da visita per tutti coloro che arrivano a Roma". (Com)