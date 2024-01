Kazakhstan: Tokayev ricevuto da direttrice del Pam McCain

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, è stato ricevuto oggi a Roma nella sede del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite dalla direttrice esecutiva Cindy Hensley McCain. Un incontro, ha affermato il leader di Astana, che rappresenta “una buona opportunità per discutere del partenariato tra il Kazakhstan e il Pam nella risposta ai problemi di sicurezza alimentare globale”. Tokayev, ripreso dall’agenzia di stampa “Kazinform”, ha illustrato le misure attuate dal suo governo per garantire assistenza umanitaria nel mondo attraverso le organizzazioni internazionali. In particolare, nel 2023 il Kazakhstan ha fornito assistenza umanitaria a sei Paesi per un valore di 9,2 milioni di dollari. Tra questi, un milione di dollari per i palestinesi nella Striscia di Gaza attraverso due spedizioni, oltre ad aiuti ad Afghanistan, Turchia e Pakistan, e ad altri Paesi colpiti da disastri naturali. Attenzione speciale è stata dedicata alla situazione in Afghanistan. Secondo il presidente kazakho, è importante che la comunità internazionale continui a impegnarsi per evitare una crisi umanitaria nel Paese. Tokayev ha anche ricordato come siano in corso i lavori per l’apertura di un Centro regionale delle Nazioni Unite per l’Asia centrale e l’Afghanistan ad Almaty, destinato a garantire il coordinamento delle attività Onu nella regione. Il presidente kazakho ha invitato McCain a partecipare al prossimo Forum internazionale di Astana, in programma la prossima estate.(Res)