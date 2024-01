Giubileo: Ance Roma-Acer, opere molto sfidanti, serve lavoro di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del Giubileo "sono iniziati con un certo ritardo, il primo dpcm è di dicembre 2022. La fase di stanziamento dei fondi ha ritardato. Oggi le cose stanno andando avanti, i cantieri sono stati aperti. È stata fatta una scaletta per cui alcune opere sono indifferibili, mentre altre opere saranno eseguite durante l'anno giubilare senza arrecare problemi alla cittadinanza". Lo ha affermato a Radio Vaticana Antonio Ciucci, presidente di Ance Roma-Acer. "A Roma soffriamo di una macchina amministrativa deteriorata negli anni, lo dimostra il fatto che le opere giubilari per eseguirle il Comune si è dovuto avvalere di più soggetti - aggiunge Ciucci - Se sommiamo i fondi per il Giubileo e per il Pnrr arriviamo a sei miliardi. Ci sono delle opere molto sfidanti e questo lo si fa con un lavoro di squadra, con tutte le forze produttive per riaffermare il ruolo di Capitale. Ma non dobbiamo ricordarci di essere Capitale ogni 25 anni quando c'è il Giubileo", conclude. (Com)