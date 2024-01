© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il sì della Camera il Ddl contro gli eco-vandali è legge. Lo scrive su X (ex Twitter) il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. "Chi deturperà i monumenti italiani avrà sanzioni severe e dovrà rispondere del ripristino delle opere. Il governo Meloni si mette in prima linea per tutelare la storia della patria: fine del lassismo", conclude. (Rin)