Ucraina-Emirati: Zelensky a colloquio con omologo Al Nahyan, grazie del sostegno alla nostra sovranità

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. E' quanto emerge da un messaggio pubblicato sul canale Telegram del leader ucraino. In particolare, Zelensky ha ringraziato lo sceicco per il suo sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina e ha invitato gli Emirati Arabi Uniti a partecipare al processo di preparazione del summit globale della pace, perché "la voce dei Paesi del Golfo è importante per noi". (Kiu)