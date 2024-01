Auto: Mercedes-Benz vuole vendere tutte le sue concessionarie in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha reso noto che intende vendere tutte le sue concessionarie in Germania, circa 80 con ottomila dipendenti. Come riferisce il quotidiano “Bild”, l'azienda ha chiarito che nessuna filiale verrà chiusa e di non trovarsi in difficoltà finanziarie. Da Mercedes-Benz fanno sapere che “questo possibile riallineamento avviene da una posizione di forza”, perché le concessionarie sono “redditizie”. Inoltre, non vi saranno licenziamenti perché i nuovi proprietari assumeranno i lavoratori. Secondo il quotidiano “Stuttgarter Nachrichten”, i dipendenti potrebbero ricevere una indennità di buonuscita parziale. Per Mercedes-Benz, la cessione delle concessionarie significherebbe una riduzione permanente dei costi del personale. Intanto, come evidenzia “Bild”, il gruppo pone requisiti “molto chiari” per i potenziali acquirenti: devono essere “disposti a investire, aperti ai rappresentanti dei lavoratori e privi di problemi economici”. Al riguardo, l'azienda ha comunicato: “Vogliamo garantire la competitività e l'esistenza di punti vendita di successo di Mercedes-Benz in Germania”. La cessione di tutte le concessionarie a un'unica società viene esclusa. (Geb)