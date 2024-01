Indonesia: ministra Finanze Mulyani nega dimissioni imminenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze dell'Indonesia, Mulyani Indrawati, resta al proprio posto. Lo chiarisce un comunicato del suo dicastero, diramato oggi 19 gennaio, che allontana le indiscrezioni su dimissioni imminenti della ministra in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 14 febbraio. Il riferimento, in particolare, è ad articoli di stampa secondo cui diversi ministri del governo di Giacarta avrebbero manifestato l'intenzione di lasciare il proprio incarico in segno di protesta contro presunti tentativi del presidente Joko Widodo di continuare a esercitare la propria influenza sull'esecutivo dopo la fine del suo mandato, a ottobre. "La ministra Mulyani continua a portare avanti le proprie funzioni nella gestione delle finanze statali in maniera professionale e responsabile", si legge nel comunicato, che precisa come, dal suo ritorno dal Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, l'esponente del governo indonesiano abbia avuto tre incontri con il presidente e con i ministri. Ieri era stato l'ufficio di presidenza a diramare una nota che definiva l'attuale governo "solido". (Fim)