Incendio Malagrotta: Morrone (Lega), dati ancora insufficienti

22 luglio 2021

- Con le audizioni di questa mattina dell'amministratore giudiziario dell'ex discarica di Malagrotta Luigi Palumbo e del sindaco di Roma capitale Roberto Gualtieri si sono aperti due tra i capitoli più rilevanti dell'inchiesta sull'ex discarica, sui roghi che hanno coinvolto i due Tmb presenti nell'area e, più in generale, sulla situazione rifiuti a Roma e nel Lazio. Così in una nota il presidente della Commissione Ecomafie, Jacopo Morrone. "L'amministratore giudiziario Palumbo - aggiunge - sarà riconvocato per consentire ai commissari di rivolgergli interrogativi rispetto alla sua articolata relazione. Rimangono sul tavolo alcune perplessità anche rispetto all'intervento del sindaco Gualtieri, in particolare sull'attuazione e sui tempi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale". (segue) (Com)