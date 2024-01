Incendio Malagrotta: Morrone (Lega), dati ancora insufficienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla Commissione servono dati certi e un cronoprogramma che possa rassicurare l'opinione pubblica sul fatto che i rifiuti della Capitale non continueranno a essere smaltiti in altre regioni o addirittura all'estero, con costi esorbitanti, ma saranno trattati con sistemi all'avanguardia nel territorio regionale. C'è poi tutto il capitolo dei vari incendi che hanno interessato tre diversi impianti laziali di trattamento meccanizzato (Tmb) dei rifiuti tra cui, appunto, i due di Malagrotta. Per avere un quadro più dettagliato, che neppure Gualtieri è stato in grado di fornire, aspettiamo le informazioni che emergeranno dall'audizione della Procura che auspichiamo avvenga in tempi non lontani. In questo momento mi sento di affermare che la situazione rifiuti del Lazio sembra estremamente critica, né si scorgono soluzioni a breve", conclude Morrone. (Com)