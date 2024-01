Etiopia: aggressione dipendenti, Banca africana di sviluppo riprende il suo lavoro nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso l'Afdb aveva annunciato il ritiro immediato di tutti i suoi dipendenti internazionali dall'Etiopia in seguito all'assalto ai suoi lavoratori da parte delle forze di sicurezza governative, avvenuto lo scorso 31 ottobre. Nello specifico, recitava una nota dell'istituto, due membri del personale con sede ad Addis Abeba "erano stati illegalmente arrestati, aggrediti fisicamente e detenuti per ore senza accusa o alcuna spiegazione ufficiale". La Banca aveva parlato di "una grave violazione delle loro immunità diplomatiche personali, dei diritti e dei privilegi previsti dall'accordo sul paese ospitante del Gruppo della Banca africana di sviluppo con il governo della Repubblica federale democratica dell'Etiopia", chiedendo un'indagine "completa e trasparente" sull'incidente. Il 22 novembre Adesina ha inoltre inviato ad Addis Abeba una delegazione di alto livello di funzionari della Banca guidata dal suo vicepresidente senior per dialogare con le autorità etiopi di alto livello sulla questione e per incontrare il personale della Banca presso l'ufficio etiope di Addis Abeba. In seguito all'episodio, il ministro delle Finanze statale etiope Eyob Tekalign si era scusato dicendosi "rammaricato" per l'incidente. Il portafoglio dell'Afdb in Etiopia comprende 22 progetti per un valore di 1,2 miliardi di dollari. (Res)