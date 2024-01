Export: Tajani in missione a Brescia per Diplomazia della crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, è oggi a Brescia per incontrare vari esponenti del tessuto produttivo lombardo. Lo riferisce una nota della Farnesina. La missione, che si inserisce nel quadro delle numerose iniziative per la Diplomazia della crescita avviate dal governo, mira a favorire l’internazionalizzazione delle imprese attive nel territorio, con l’obiettivo – annunciato dal Vicepremier – di “portare più Italia nel mondo”. A questo fine, Tajani ha promosso, lo scorso dicembre, la prima riunione degli Stati Generali dell’export, e, nei mesi appena trascorsi, varie iniziative a sostegno del tessuto produttivo italiano. La Lombardia è la prima regione italiana per valore di beni esportati, con oltre 162 miliardi di euro nel 2022, pari al 26 per cento dell’export nazionale. I settori principali in termini di esportazioni sono i macchinari e i metalli, il tessile-abbigliamento e la chimica. La provincia di Brescia, in particolare, è la quarta a livello nazionale per vendite all’estero. (segue) (Com)