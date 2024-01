Export: Tajani in missione a Brescia per Diplomazia della crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia è una grande potenza esportatrice e protagonista delle catene globali del valore” ha dichiarato Tajani, ribadendo l’impegno del Governo per “favorire le opportunità di incontro tra imprenditori, consolidare i rapporti con i nostri storici partner commerciali e ampliare lo sguardo verso altri mercati ad alto potenziale”. Il Vicepremier ha sottolineato, in particolare, che “il dialogo costante tra Governo, imprese, artigiani e associazioni è fondamentale per rispondere insieme alle sfide poste dalla complessa congiuntura internazionale attuale”. “L’obiettivo della crescita impone di lavorare guardando al futuro, per trovare soluzioni ai problemi di oggi, nell’interesse dei nostri territori, con lo sguardo rivolto al domani”, ha concluso Tajani. (Com)