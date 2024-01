Sicurezza: Rocca (Fd'I), grazie a Governo Meloni per aumento presenza forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al Governo Meloni la Capitale potrà contare su una presenza più massiccia e capillare di agenti delle forze dell'ordine. È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Una battaglia che come gruppo capitolino di Fratelli d'Italia - aggiunge - abbiamo sempre condotto con determinazione e che oggi, per merito del ministro Piantedosi, vede i primi risultati. Siamo convinti che grazie a questo provvedimento la percezione di sicurezza per i cittadini romani aumenterà in maniera significativa e che i nuovi agenti sapranno garantire quel minimo di ordine imprescindibile per un Capitale europea. Ora ci attendiamo un cambio di passo anche del Campidoglio che avrebbe il dovere di intervenire per ristabilire legalità e decoro in tante zone della città che oramai si sentono abbandonate a loro stesse". (Com)