Turchia-Italia: domani sera a Istanbul l’incontro di Meloni con Erdogan

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà domani a Istanbul, in Turchia, il presidente della Repubblica turca, Recep Tayyip Erdogan, con cui discuterà dei principali fascicoli bilaterali e internazionali in occasione di una cena. Dal Medio Oriente al Mar Rosso, la regione è interessata da una fase di tensione dallo scorso 7 ottobre. Il presidente del Consiglio ed Erdogan si sono incontrati in varie occasioni da quando Meloni guida l'esecutivo. In particolare, l’11 luglio scorso, Meloni ed Erdogan hanno avuto un colloquio di circa 50 minuti a margine del vertice della Nato a Vilnius, capitale della Lituania, in cui hanno discusso della cooperazione tra Italia e Turchia, dello sviluppo delle relazioni economiche e di questioni regionali. La cena di domani avviene in vista delle elezioni amministrative locali, che si terranno a livello nazionale in Turchia il prossimo 31 marzo. (segue) (Res)