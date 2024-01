Turchia-Italia: domani sera a Istanbul l’incontro di Meloni con Erdogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro tra il premier italiano e il presidente turco si tiene inoltre in un momento di grande tensione internazionale, in particolare in Medio Oriente, innescata a partire dal 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele, a cui sono seguite le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Dall'inizio delle tensioni, Ankara si è schierata con i palestinesi, criticando la politica di Israele, con cui restano in essere gli accordi commerciali. L’Italia, dal canto suo, sostiene il diritto all’autodifesa di Israele, in quanto Paese alleato e amico, sottolineando la necessità di difendere i civili sia israeliani che palestinesi. Il governo italiano ha anche inviato la nave ospedale Vulcano della Marina militare italiana nell’ambito degli aiuti umanitari verso la Striscia, oltre ad avere l’intenzione di ospitare e curare 100 bambini e le loro famiglie provenienti da Gaza, e allestire un ospedale da campo in Egitto. (segue) (Res)