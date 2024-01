Turchia-Italia: domani sera a Istanbul l’incontro di Meloni con Erdogan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Siria e in Iraq si sono registrati forti squilibri negli ultimi mesi, dove le milizie sciite filo-iraniane hanno effettuato un centinaio di attacchi contro le basi della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico (Is), a guida statunitense. Il rischio di un effettivo allargamento del conflitto nella regione è stato rimarcato nell’ultima settimana dall’attacco missilistico perpetrato la notte del 16 gennaio dall’Iran contro Erbil, il capoluogo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nell’attacco sono morti almeno quattro civili, tra cui l’imprenditore curdo Peshraw Dizayee e la figlia di 11 mesi, e altre 17 persone sono rimaste ferite. L’Italia è presente in Iraq con un contingente di 280 militari e 25 mezzi terrestri, impiegati nella missione Nato nel Paese, che opera in maniera coordinata e complementare con la Coalizione internazionale anti-Is. (segue) (Res)