Turchia-Italia: domani sera a Istanbul l’incontro di Meloni con Erdogan (5)

- Da novembre scorso, inoltre, le milizie yemenite filo-iraniane Houthi hanno iniziato a condurre una serie di attacchi contro diverse imbarcazioni in transito nel Mar Rosso, una delle rotte più importanti per il commercio mondiale, in risposta a quello che considerano un assedio contro Gaza ad opera di Israele. Di conseguenza, dalla scorsa settimana, le forze degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno effettuato una serie di raid aerei e navali contro le postazioni degli Houthi in Yemen (gli ultimi raid sono avvenuti questa mattina). Questi avvenimenti hanno quindi portato il Qatar, vicino alla Turchia, a sospendere temporaneamente l’invio delle navi gasiere dirette verso l’Europa. Al fine di garantire la sicurezza, l’Italia è presente con la fregata Federico Martinengo che ha sostituito, nei giorni scorsi, la fregata Virginio Fasan nell’ambito dell’attività nazionale di sorveglianza marittima e protezione delle unità mercantili in prossimità dello stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano. (segue) (Res)