Turchia-Italia: domani sera a Istanbul l’incontro di Meloni con Erdogan (6)

- Tra le altre questioni di attualità che Meloni ed Erdogan potrebbero affrontare domani a Istanbul vi è anche la guerra tra la Russia e l’Ucraina, e le sue conseguenze sull’economia a livello mondiale. Una questione in cui la Turchia ha un ruolo cruciale, visto che è stata proprio Ankara, insieme alle Nazioni Unite, a mediare l’accordo sul corridoio del grano nel Mar Nero. L’accordo è stato raggiunto nel 2022 per sbloccare la crisi dei cereali, una conseguenza del conflitto russo-ucraino, con l’obiettivo di garantire l’esportazione del grano ucraino attraverso i porti del Mar Nero, in particolare verso l’Africa (una delle aree più colpite dal conflitto a causa della propria dipendenza dalle importazioni di grano e carburante). A proposito del continente africano, non è escluso che i due leader possano discutere anche di Libia, dove l’Italia ha un forte interesse, soprattutto nel settore economico, essendo il primo partner commerciale del Paese. Da parte sua, Ankara ha una forte presenza nel Paese nordafricano, dove dal gennaio 2020 ha dispiegato le proprie forze militari. (segue) (Res)