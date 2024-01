Turchia-Italia: domani sera a Istanbul l’incontro di Meloni con Erdogan (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, un altro tema di discussione per il capo del governo italiano e il presidente turco saranno i rapporti bilaterali. Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio economico di Info mercati esteri, l’Italia è stata il quarto mercato di destinazione dell'export turco e il settimo fornitore della Turchia da gennaio a novembre 2023. La Turchia, invece, stata il 12mo mercato di destinazione dell'export italiano e il 13mo fornitore dell'Italia da gennaio a ottobre 2023. Nello specifico, i principali prodotti italiani esportati in Turchia da gennaio a novembre scorso sono stati: macchinari e apparecchi vari (23,4 per cento); mezzi di trasporto (14,2 per cento); metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (10,1 per cento); prodotti delle altre attività manifatturiere (9,4 per cento), sostanze e prodotti chimici (9,3 per cento); prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (7,7 per cento). L’Italia, invece, nello stesso periodo di tempo, ha importato dalla Turchia: mezzi di trasporto (25,9 per cento); metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (14,1 per cento); prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (13,1 per cento); articoli in gomma e materie plastiche, e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (7,4 per cento); macchinari e apparecchi vari (7,4 per cento); infine, apparecchi elettrici (6,5 per cento). (Res)