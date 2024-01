Etiopia: premier Ahmed, sviluppo Paesi senza sbocco al mare ostacolato da "sfide insormontabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi senza sbocco al mare devono affrontare "sfide insormontabili" che ostacolano la loro capacità di soddisfare le richieste della popolazione di mezzi di sussistenza "adeguati e duraturi" e di garantire il loro sviluppo. Lo ha detto il primo ministro etiope Abiy Ahmed nel suo intervento al vertice del Movimento dei Paesi non allineati (Nam), in corso a Kampala, in Uganda. "Nelle mie osservazioni di oggi durante il 19mo vertice dei capi di Stato e di governo del Movimento dei non allineati, ho ribadito che i Paesi senza sbocco sul mare devono affrontare sfide insormontabili", ha scritto su X il premier, affermando tuttavia che nel quadro della crisi aperta con la Somalia per l'accordo firmato con il Somaliland l'Etiopia "continua a cercare una soluzione pacifica, reciprocamente vantaggiosa e negoziata a tale sfida". L’accordo tra Etiopia e Somaliland, firmato il primo gennaio dal premier etiope Abiy Ahmed e dal presidente del Somaliland Muse Bihi Abdi, consentirebbe all’Etiopia di affittare per almeno 50 anni un tratto di 20 chilometri della costa del Somaliland, consentendole un accesso alle attività marittime e la costruzione di una base navale a Lughaya, nella regione di Adal. La firma dell’accordo ha provocato una dura reazione da parte della Somalia, che ha richiamato il proprio ambasciatore dall’Etiopia e avviato una fitta relazione diplomatica con Egitto ed Eritrea, due Paesi che hanno interesse a contenere le ambizioni etiopi nella regione. L’accordo ha scatenato proteste anche in Somaliland e ha causato le dimissioni del suo ministro della Difesa, Abdiqani Mohamoud Ateye. (Res)