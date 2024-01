Milano: De Corato (Fd’I), due morti per il freddo, Comune riveda politiche accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Comune deve intervenire seriamente, naturalmente, da Sinistra, in particolare dalla Giunta, nessuna parola, nessun commento e silenzio assordante”. Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, on. di Fratelli d’Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, in merito all'italiano di 47 anni, senza fissa dimora, che ha perso la vita questa mattina. “Quello che Sala e Bertolè – continua - , come del resto anche Giunta e maggioranza a Palazzo Marino non hanno ancora capito e si ostinano a non volerlo fare, è che queste povere persone senza tetto, da decenni ormai, preferiscono stare all'addiaccio piuttosto che andare nelle apposite strutture, rifugi e nei Centri Comunali dove, spesso e volentieri, vengono aggredite, picchiate e derubate dei loro pochi averi”. In quei luoghi, “infatti, non ci sono controlli, non c'è sicurezza, vige la regola dell'anarchia totale e chi riesce ad imporre la propria legge, comanda. Anche lì, della Polizia Locale, non ci sono notizie”, conclude.(Com)