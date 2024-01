Francia: ex premier Philippe, mi preparo per le presidenziali del 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edouard Philippe, ex primo ministro francese oggi sindaco di Le Havre, afferma di prepararsi per le elezioni presidenziali del 2027 in modo "disteso ma serio". Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Bleu", Philippe si è detto "sorpreso" della recente nomina a capo del governo di Gabriel Attal. Scegliendo l'ex ministro dell'Istruzione per il posto di primo ministro, il presidente Emmanuel Macron ha avuto "una certa forma di audacia", secondo Philippe. (Frp)