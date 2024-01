Milleproroghe: Pd, grave aumenti tariffe autostradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel decreto legge Milleproroghe il governo Meloni aumenta le tariffe autostradali senza motivate ragioni legate alla verifica del rispetto degli investimenti previsti dalle convenzioni con i concessionari. Per questo come gruppo del Pd abbiamo chiesto con diversi emendamenti di non applicare gli aumenti, ma di verificarne la fattibilità solo al momento della scadenza dei piani economico finanziari e dei rendiconti sugli investimenti come previsto dalla normativa vigente". Lo affermano i deputati democratici della commissione Trasporti, Roberto Morassut (vicepresidente) e Anthony Barbagallo (capogruppo Pd). "Abbiamo chiesto al Mit e alla Autorità di regolazione (Art) di verificare che l'aumento delle tariffe non sia automatica. Quanto proposto è grave perché dimostra che la tragedia di Genova non ha insegnato nulla e che la sudditanza al potere dei concessionari è dura a morire", concludono.(Rin)