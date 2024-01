Mar Rosso: Bankitalia, rischi per importazioni con attacchi a navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indicatore sugli ordini esteri dell’indagine dell’Istat presso le imprese manifatturiere e il corrispondente indice Pmi continuano a collocarsi su livelli coerenti con una domanda estera debole. Questa tendenza potrebbe tuttavia invertirsi se dovessero proseguire gli attacchi alle navi nel Mar Rosso, dove transita quasi il 16 per cento delle importazioni italiane in valore e il 7 per cento delle esportazioni. È quanto emerge dal bollettino economico della Banca d’Italia. Un terzo delle importazioni italiane nella filiera della moda arriva attraverso il Mar Rosso. (Rin)