Fvg: sindaco Trieste, progetto "Passaggio Libertà" aiuterà promozione turistica ed economica

- Il progetto di riqualificazione di piazza Libertà, largo Città di Santos e del fronte mare del Porto Vecchio a Trieste, ribattezzato "Passaggio Libertà", contribuirà alla promozione turistica ed economica della città. Lo ha detto oggi il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, presentando in municipio il progetto affidato all’architetto Andreas Kipar. “"Paesaggio Libertà" punta a richiamare non solo il nome della piazza, ma anche la vocazione storica e paesaggistica di Trieste e collegherà l'ingresso principale della città con il Porto Vecchio e, attraverso il waterfront, fino al Castello di Miramare. "Nel 2023 Trieste ha registrato 1,4 milioni di turisti, di cui la maggior parte accede alla città tramite il parcheggio Saba Silos di piazza Libertà oppure attraverso le adiacenti stazioni ferroviaria e delle corriere. Analogamente chi arriva tramite le navi da crociera usufruisce delle stazioni per spostarsi sul territorio. Grazie a questo progetto - ha detto Dipiazza - il primo impatto dei visitatori avverrà non solo con il centro cittadino ma anche con il Carso, in un'ottica di promozione turistica ed economica". L'architetto Kipar ha descritto nei dettagli il progetto, finanziato per quasi 2,7 milioni di euro dalla Regione, che prevede l’installazione di un monolite di 5 metri di roccia carsica calcarea all’interno di un micropaesaggio. "Oggi nelle principali città europee si demoliscono edifici per fare spazio alla natura. Nel progetto 'Passaggio Libertà', una parte dell'ingombro precedentemente occupato dall'ex Sala Tripcovich diventerà un vero e proprio intarsio degli elementi naturali tipici del territorio. Questo è il massimo che si può fare nell'ottica di promozione dell'iniziativa cosiddetta 'nature positive cities', importantissima dai punti di vista economico, sociale e naturalistico". (Frt)