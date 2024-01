Mes: Mulè su giurì, "da adesso è come entrare in camera di consiglio, su imparzialità non ho dubbi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Da un punto di vista pratico, esaurite le audizioni, la commissione di indagine è come se entrasse in una camera di consiglio che si prolungherà fino a quando non verrà letta la relazione in aula". Lo dice, rispondendo ai giornalisti, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia nella sua veste di presidente della commissione di indagine chiamata a dirimere la querelle Conte-Meloni sul Mes. "E' noto - aggiunge - che in camera di consiglio tutto deve essere riservato e per questo motivo l'obbligo di riservatezza è, ove possibile, ancora più rafforzato d'ora in avanti". Alla domanda se peserà nella nella decisione l'orientamento politico dei commissari, il presidente della commissione di indagine risponde: "La terzietà e l'imparzialità dei componenti della commissione per la responsabilità alla quale sono stati chiamati rappresenta la condizione primaria per svolgere correttamente il lavoro. Da questo punto di vista non ho dubbi che l'analisi di ognuno dei commissari sarà uniformata unicamente a una serena e indipendente valutazione dei fatti". (Rin)