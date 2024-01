Credito: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), taglio tassi non presto, plausibile entro giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una probabile discesa dei tassi entro giugno “potrebbe essere, è plausibile. Ma la Bce ha sottolineato che si faranno guidare dai dati e questo non mi sembra imprudente”. Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, rispondendo a margine dell’appuntamento annuale in corso a Piazza Affari “The new g20/Oecd principles of corporate governance for the development of capital markets and sustainable growth” organizzato da Assonime, su quanto dichiarato sul tema anche dall’Ad dell’Istituto, Carlo Messina, in occasione di Davos. In conclusione, il presidente di Intesa Sanpaolo ha sottolineato: “Abbiamo anche sentito da esponenti vicini alla Bce che siamo ormai arrivati a un picco, ma quando potrà cominciare la discesa non potrà essere molto presto. Ci aspettiamo tuttavia nell’ambito del 2024”. (Rem)