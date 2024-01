Inflazione: Bankitalia, si intensifica calo, +1,9 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discesa dell’inflazione si è accentuata e si è estesa ai beni industriali non energetici e ai servizi. È quanto emerge dal bollettino economico della Banca d’Italia. A dicembre la crescita dei prezzi al consumo si è collocata allo 0,5 per cento (al 3,0 al netto delle componenti più volatili). Le famiglie e le imprese si attendono un allentamento delle pressioni inflazionistiche nel breve e nel medio termine. Secondo le nostre previsioni elaborate nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema, l’aumento dei prezzi al consumo si ridurrà all’1,9 per cento nel 2024 (dal 5,9 nel 2023), per poi scendere gradualmente fino all’1,7 nel 2026; l’inflazione di fondo diminuirà al 2,2 per cento nell’anno in corso (dal 4,5 nel 2023) e si porterà sotto il 2 per cento nel biennio successivo. (Rin)