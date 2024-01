Piemonte: Zangrillo su Torino-Ceres, infrastruttura davvero importante per lavoratori pendolari e turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una infrastruttura davvero importante sia per i lavoratori pendolari che per i turisti, perché assicura un collegamento veloce, efficiente e sostenibile con l’aeroporto, anche dal Sud del Piemonte, e segna il ritorno del treno nelle Valli di Lanzo. Lo ha affermato il ministro della Pa Paolo Zangrillo nell’incontro con gli amministratori locali che ha preceduto il viaggio inaugurale della linea Torino-Ceres. “Grazie all’impegno sinergico della Regione Piemonte e del governo facciamo un ulteriore passo in avanti per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e sostenere lo sviluppo economico e turistico di Torino e del Piemonte”, ha concluso. (Rpi)