- Martedì 23 gennaio, alle ore 10.30, presso la sala del Refettorio di palazzo San Macuto si svolge la presentazione dello studio di filiera "Il contributo economico e sociale delle filiere Federvini per il sistema Paese". Interviene la segretaria di presidenza della Camera, Annarita Patriarca. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)