Speciale energia: Grecia, Mitsotakis, Atene potrebbe diventare esportatore di energia verde nel medio periodo

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha auspicato che il suo Paese possa diventare nel medio termine “un esportatore di energia verde”. Il premier ha preso parte a una tavola rotonda sul Green Deal europeo al Forum economico di Davos. "Speriamo che, nel medio termine, la Grecia diventi un esportatore di energia verde, c'è un grande interesse per gli investimenti in questo settore”, ha detto Mitsotakis aggiungendo che la Grecia è già un Paese che, dal punto di vista energetico, occupa un’importante posizione di transito per le forniture di gas nella regione compresa tra Ucraina e Balcani. A questo proposito il premier ha sottolineato l’importanza di investire nelle interconnessioni tra Stati per garantire le forniture energetiche. “Nel settore delle interconnessioni devono essere realizzati degli investimenti. E’ importante anche l'interconnessione con l'Africa. Siamo già in trattative con l'Egitto su un progetto di grande interesse europeo", ha osservato Mitsotakis. Il primo ministro ha infine insistito sul fatto che l’Ue deve trovare un “equilibrio” tra la competitività della sua economia e le regole relative al settore green, poiché esistono Paesi al suo interno che hanno “la forza fiscale per sostenere le proprie imprese” e altri che non hanno altrettanta capacità. (Gra)