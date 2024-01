Speciale energia: Slovenia, Partito democratico vuole referendum su secondo blocco centrale nucleare Krsko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico sloveno (Sds) ha presentato una proposta di referendum consultivo sulla costruzione del secondo blocco della centrale nucleare di Krsko (Nek). Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Sta". Secondo la formazione di opposizione, la costruzione del secondo blocco (Jek 2) "è un progetto dell'intera Slovenia" e si dovrebbe quindi indire al più presto una consultazione sulla sua costruzione e di quella di piccoli reattori modulari. "Secondo noi il secondo blocco è una necessità per affrontare seriamente la crisi energetica non solo in Slovenia, ma anche in Europa", ha affermato il deputato del Partito democratico Tomaz Lisec, sottolineando che l'elettricità proveniente da una centrale nucleare "è una fonte di energia a buon mercato che la Slovenia deve ottenere al più presto se vuole essere energeticamente autosufficiente". Un recente sondaggio del quotidiano "Dnevnik" ha mostrato che la maggioranza dei cittadini sarebbe favorevole alla costruzione di un altro blocco della centrale, e che la maggior parte di loro sostiene in modo convincente l'energia nucleare. (Seb)