Speciale energia: da Usa nuove sanzioni ad azienda emiratina che ha trasportato petrolio russo

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti della società emiratina Hennesea Holdings Limited, proprietaria di almeno 18 navi che hanno trasportato petrolio greggio di produzione russa ad un prezzo superiore rispetto al tetto di 60 dollari fissato dalla comunità internazionale in risposta all’invasione dell’Ucraina. Il vice segretario al Tesoro, Wally Adeyemo, ha affermato in una nota che “chiunque abbia intenzione di violare il tetto al prezzo del petrolio russo ne pagherà le conseguenze”. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha affermato in un comunicato separato che gli Stati Uniti continueranno a lavorare con i partner del G7 e dell’Unione europea per “ostacolare la guerra illegale della Russia in Ucraina”. (Was)