Speciale energia: Serbia, ministra, impianto desolforazione gas di centrale Tesla in funzione entro aprile

- La ministra dell'Energia serba Dubravka Djedovic Handanovic ha dichiarato che la costruzione dell'impianto di desolforazione dei gas di combustione nella centrale termoelettrica Nikola Tesla A è "alle fasi finali", e che l'apparecchiatura "sarà messa in esercizio di prova entro aprile". "La costruzione dell'impianto di desolforazione presso la centrale termoelettrica Nikola Tesla A è uno dei progetti ambientali più importanti nel nostro Paese, che garantirà un'aria più pulita ai cittadini di Obrenovac e dintorni, oltre a ridurre le emissioni di anidride solforosa di circa 10 volte", ha detto la ministra, ripresa dalla stampa locale. "Ci aspettiamo che l'impianto contribuisca a un ambiente più sano, prolungando la vita lavorativa della centrale elettrica e allineandola ai valori limite dell'Unione europea", ha sottolineato. Djedovic Handanovic ha quindi specificato che il progetto di desolforazione è realizzato con il sostegno finanziario dell'Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (Jica), e grazie alla società giapponese Mitsubishi Hitachi Power Systems. "Il successo del completamento di questo progetto rappresenta una buona base per la futura cooperazione con i partner giapponesi" ha dichiarato la stessa Djedovic Handanovic. (Seb)