Speciale difesa: ministro Difesa Bielorussia, dispiegamento di armi nucleari è stato un passo obbligato

22 luglio 2021

- Il dispiegamento di armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia rappresenta un passo obbligato per Minsk. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il ministro della Difesa bielorusso, Viktor Hrenin, commentando i piano perla nuova dottrina militare bielorussa. "Il dispiegamento di armi nucleari tattiche sul territorio della repubblica di Bielorussia è considerato un mezzo importante per contenere potenziali avversari in modo preventivo e impedire un'aggressione armata", ha osservato Hrenin. Il ministro ha spiegato che la dottrina militare aggiornata si concentra sui modi di evitare lo scoppio di conflitti militari. Per questo scopo la Bielorussia intende "costruire un sistema di relazioni che frenano i processi di emergere di contraddizioni interstatali, mantenendo l'equilibrio degli interessi nazionali della repubblica di Bielorussia con gli interessi di altri Paesi, garantendo stabilità e coesistenza pacifica". (Rum)