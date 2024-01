Speciale difesa: ucciso il vice capo della comunicazione della Jihad islamica, scoperti depositi armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice responsabile della comunicazione della Jihad islamica palestinese, Wael Abu Fanounah, è stato ucciso in un bombardamento effettuato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza. Secondo le Idf e l’agenzia di sicurezza interna Shin Bet, Abu Fanouah era responsabile della pubblicazione di video del gruppo armato palestinese, compreso il lancio di razzi verso Israele e i video di propaganda con gli ostaggi israeliani detenuti nell’exclave. In passato, Abu Fanouah era stato l’assistente di Khalil Bahtini, il comandante della Jihad islamica nel nord di Gaza. Intanto, nel corso delle operazioni terrestri, nel centro di Gaza i militari hanno trovato un deposito di armi in un edificio da dove in precedenza erano stati lanciati dei razzi Rpg, come testimoniano le foto pubblicate dalla Idf su X (ex Twitter). Nel nord dell’exclave palestinese, si sono verificati scontri a fuoco tra i militari e i miliziani di Hamas, alcuni dei quali sono stati uccisi. Le Idf hanno pubblicato dei video degli attacchi di precisione effettuati dai caccia dell’Aeronautica, in coordinamento con le forze aeree della Marina. (Res)