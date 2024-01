Speciale difesa: ministero Esteri palestinese condanna dichiarazione Ben Gvir "sparate ai terroristi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero palestinese degli Affari esteri e degli espatriati ha condannato l’incitamento da parte di alti funzionari del governo israeliano a incoraggiare l'uccisione di civili palestinesi. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa locale “Wafa” riportando il comunicato del ministero, dove si legge che "è con queste dichiarazioni incendiarie e razziste” che il ministro della Sicurezza nazionale d'Israele, Itamar Ben Gvir, “incita i soldati delle Forze di difesa israeliane e i coloni”. Il ministero ha aggiunto che "Ben Gvir sta tentando di demonizzare tutti i palestinesi, trattandoli come terroristi". Incontrando gli agenti di polizia, il ministro della Sicurezza pubblica ha detto: "Sparate a 'qualsiasi terrorista, anche se non rappresenta una minaccia''. Riferendosi alla situazione nei campi profughi di Tulkarem, in Cisgiordania, e Nour Shams, a est di Tulkarem, che sono stati attaccati dall'esercito israeliano per oltre 36 ore, il ministero l'ha descritta come "una brutale ripetizione della distruzione totale e degli attacchi contro civili, compresi bambini, donne, ambulanze, equipaggi medici e centri sanitari, simili all'aggressione israeliana a Gaza”. Il ministero si è poi chiesto: "Quante altre vite palestinesi vogliono (alcuni paesi) prima di riconsiderare e realizzare l'urgente necessità di un cessate il fuoco immediato? Stanno aspettando lo sfollamento di milioni di palestinesi per comprendere i reali obiettivi del piano di Netanyahu?". (Res)