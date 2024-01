Speciale difesa: Danimarca, stanziati 367 milioni di euro per sorveglianza con droni su Artico e Nord Atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca ha stanziato 2,74 miliardi di corone (367 milioni di euro) per rafforzare la sorveglianza e la raccolta di informazioni nell’Artico e nel Nord Atlantico con droni a lungo raggio. Copenaghen dovrà in futuro "assumersi una maggiore responsabilità per la sicurezza nell'intera regione. Ciò significa che dobbiamo avere una politica più muscolare nell'Artico e nel Nord Atlantico", ha detto il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen. I droni a lungo raggio aiuterebbero a monitorare la crescente attività civile e militare nell’Artico e nel Nord Atlantico e garantirebbe che la Danimarca possa rispettare meglio gli obiettivi della Nato, ha spiegato in una nota il dicastero della Difesa danese. (Sts)