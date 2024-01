Germania-Italia: stipulato accordo per la cooperazione nella meteorologia e climatologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Germania hanno stipulato oggi a Berlino un accordo per “rafforzare la cooperazione scienfitica e tecnologica nel campo della meteorologia e della climatologia”. È quanto comunica l'ambasciata d'Italia a Berlino. L'intesa è stata sottoscritta dal capo della missione, l'ambasciatore Armando Varricchio, con i sottosegretari al Digitale e ai Trasporti e agli Esteri tedeschi, Stefan Schnorr e Jennifer Morgan, incaricata speciale per la Politica internazionale per il clima. L'accordo crea la cornice per lo sviluppo e la realizzazione di progetti a lungo termine tra Italia e la Germania, anche in virtù del loro ruolo di Paesi ospitanti il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf). Tra l'altro, l'intesa prevede l'introduzione di un corso di studi di laurea magistrale internazionale presso il Centro per l'osservazione del sistema terra e l'analisi computazionale (Cesoc) e l'Università di Bologna e la creazione di una rete di formazione italo-tedesca tra le università, gli istituti di ricerca e i servizi meteorologici e climatici tedeschi e italiani “Italia-Deutschland science-4-services network in weather and climate” (Idea-S4S). L'ambasciatore Varricchio ha dichiarato: “A meno di due mesi dall'adozione del Piano d'azione italo-tedesco, trova oggi attuazione uno dei progetti chiave previsti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. Il rafforzamento della cooperazione nel settore della meteorologia permetterà anche di migliorare la nostra capacità di prevedere eventi climatici estremi quali la siccità e le inondazioni, che sempre più spesso interessano i nostri Paesi. In tale quadro, l'accordo crea un terreno fertile per lo scambio di conoscenze e la circolazione di ricercatori tra i numerosi istituti di eccellenza presenti in Italia e Germania”. (Com)