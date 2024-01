Olimpiadi 2026: Sironi (M5s), Salvini -Zaia pronti a ogni spreco per avere giocattolo pista bob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zaia e Salvini come due bambini capricciosi fanno il diavolo a quattro pur di avere il giocattolo. E cosa importa se si devono buttare dalla finestra soldi e natura, se gli ampezzani non sono d'accordo o se aprono uno scontro frontale col Cio. Cosa importa se poi non si riuscirà a stare nei tempi e se c'è l'effettivo rischio di non farcela e di dover poi optare comunque per una soluzione alternativa solo dopo aver creato danni ambientali e speso inutilmente una marea di soldi pubblici. Decisori politici che non conoscono il concetto di ragionevolezza e di gestione prudente della cosa pubblica secondo la regola del buon padre di famiglia. Fermiamoli!". Lo scrive su Facebook la senatrice M5s Elena Sironi. (Rin)