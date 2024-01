Onu: Ecuador, Guterres esprime ferma condanna a omicidio del procuratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, condanna "con fermezza" l'omicidio di César Suarez, il procuratore ecuadoriano titolare delle indagini sull'assalto del 9 gennaio all'emittente "Tv Ecuador". "Per quanto riguarda l'Ecuador, il segretario generale condanna fermamente l'uccisione del procuratore ecuadoriano César Suárez, avvenuta ieri nella città di Guayaquil", ha detto il portavoce, Stéphane Dujarric. Guterres, ha aggiunto, "invia le sue più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi e ribadisce la sua preoccupazione per la situazione della sicurezza attualmente in Ecuador". Nella serata di mercoledì 17 gennaio, il procuratore della regione di Guayas è morto sotto i colpi d'arma da fuoco ricevuti mentre si recava in auto - senza scorta - in un'aula di tribunale. Il giorno dopo la polizia ha reso noto l'arresto di due persone ritenute coinvolte nell'omicidio, grazie a un'operazione che ha permesso anche il sequestro di armi da fuoco, uniformi della polizia municipale, una motocicletta - il mezzo da cui i due hanno sparato – insieme a cellulari e dosi di cocaina. (segue) (Was)