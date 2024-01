Onu: Ecuador, Guterres esprime ferma condanna a omicidio del procuratore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suarez, già protagonista di diverse indagini centrate su casi di presunta corruzione, aveva di recente interrogato le undici persone coinvolte nell'attacco all'emittente, l'azione che ha portato il 9 gennaio il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, a definire per decreto l'esistenza di un "conflitto armato interno" contro le bande criminali, definite organizzazioni terroristiche. Il governo ha respinto l'azione criminale promettendo di continuare ad appoggiare l'azione della magistratura nella lotta alle bande. “Come governo respingiamo tutte le forme di violenza in risposta al conflitto che il Paese sta vivendo”, ha detto il ministro della Difesa, Gian Carlo Loffredo. Da parte sua, la procura generale ha annunciato l’apertura di un’indagine sull’ex ministro dell’Interno José Serrano, accusato di aver diffuso informazioni riservate sul lavoro del procuratore ucciso. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo di X, Serrano - ministro del governo dell'ex presidente, Rafael Correa -, aveva pubblicato la notizia che Suarez stava cercando informazioni sulla moglie di José Adolfo "Fito" Macías Villamar. Si tratta del leader della banda criminale "Los Choneros" la cui fuga dal carcere di Gauayaquil, il 7 gennaio, convinceva il presidente Noboa a firmare lo stato di emergenza. (Was)