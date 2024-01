© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli estremisti di destra “stanno attaccando la nostra democrazia: siamo tutti chiamati a prendere una posizione chiara per la nostra Germania democratica e per i nostri oltre 20 milioni di amici, colleghi di lavoro, vicini di origine straniera”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio pubblicato su X.(Geb)