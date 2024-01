Rai: Pd Vigilanza, Fd'I attaccando Report va contro principi di democrazia e libertà informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia attacca Report Rai Tre. Un programma di informazione. Una informazione scomoda per la presidente del Consiglio e il suo partito? Può darsi. Ma l'informazione deve essere pubblica e soprattutto libera. E non deve essere sottoposta a censure (articolo 21 della Costituzione italiana). Quindi il partito della Meloni e la destra hanno dimostrato per l'ennesima volta di non rispettare i principi democratici e della nostra Costituzione". Lo dichiarano in una nota i parlamentari Pd della commissione di Vigilanza sulla Rai.(Rin)