Ucraina: von der Leyen, fondamentale intesa su sostegno aiuti a Kiev in prossimo Consiglio europeo

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è tornata a chiedere l'approvazione del sostegno finanziario all'Ucraina in vista del Consiglio europeo straordinario del primo febbraio. "Tra un mese saranno due anni da quando la Russia ha lanciato la sua terribile guerra di aggressione contro l'Ucraina. Siamo stati al fianco dell'Ucraina fin dal primo giorno e continueremo a farlo. Per l'Ucraina è fondamentale non solo il sostegno militare, ma anche economico. Ne discuteremo in occasione del prossimo Consiglio europeo straordinario, in cui ci proponiamo di trovare un accordo per 50 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per i prossimi quattro anni", ha detto nel corso di una conferenza stampa a Stoccolma, assieme al primo ministro svedese Ulf Kristersson e al premier finlandese Petteri Orpo. "Questo fornirebbe a Kiev un'assistenza economica e di bilancio prevedibile, che è alla base del nostro forte sostegno all'Ucraina", ha aggiunto. (Beb)