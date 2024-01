Ue: von der Leyen, a marzo presenteremo strategia industriale per la difesa europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà una strategia industriale per la difesa europea nel prossimo mese di marzo. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Stoccolma, assieme al primo ministro svedese Ulf Kristersson e il premier finlandese Petteroi Orpo. "L'invasione della Russia è stata un campanello d'allarme per l'Europa. Dobbiamo ripensare la nostra difesa e potenziare la nostra base industriale di difesa. Questo non solo ci darà maggiore accesso ai sistemi militari necessari, ma ovviamente migliorerà anche l'interoperabilità delle forze armate dei diversi Stati membri e dell'Unione europea", ha detto. "A marzo, la Commissione presenterà una strategia industriale per la difesa", ha poi aggiunto. (Beb)