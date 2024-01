Spagna: Procura aprirà indagine su leader Vox per parole contro Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura della Corte Suprema spagnola ha accolto la richiesta di indagare sulla denuncia presentata dai socialisti contro il presidente di Vox, Santiago Abascal. In un'intervista al quotidiano argentino "Clarin", il leader del partito sovranista aveva dichiarato che "ci sarà un momento" in cui il popolo spagnolo vorrà "appendere per i piedi" il presidente del governo, Pedro Sanchez. Secondo i socialisti, queste parole sono un "chiaro incitamento diretto all'odio e alla discriminazione".(Spm)