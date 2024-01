Algeria-Italia: ambasciatore Pugliese ai saluti, "legame profondo va oltre il settore energetico" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la collaborazione fra imprese energetiche italiane ed algerine è eccellente, non solo negli idrocarburi ma anche nel campo della riduzione delle emissioni e - in prospettiva – dell’idrogeno. “A tal proposito vorrei ricordare che in occasione della visita ad Algeri del Presidente del Consiglio Meloni nel gennaio 2023, sono stati firmati due memorandum d'intesa tra Eni e Sonatrach. I due testi prevedono, rispettivamente, la collaborazione tecnologica nella riduzione del gas flaring e di altre emissioni nocive per l'atmosfera e la valorizzazione e il potenziamento della rete di interconnessione energetica tra Italia e Algeria, attraverso lo studio congiunto di opzioni per aumentare la capacità di trasporto del gas, scambiare idrogeno, esplorare connessioni elettriche ed aumentare la produzione di gas liquefatto”, afferma Pugliese. (segue) (Res)