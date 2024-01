Algeria-Italia: ambasciatore Pugliese ai saluti, "legame profondo va oltre il settore energetico" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre anni di mandato dell'ambasciatore Pugliese sono stati caratterizzati da momenti altamente sfidanti, come le numerose visite di Stato al massimo livello, ma anche critici come lo scoppio della guerra in Ucraina e la necessità di sostituire il gas russo. “Senza dubbio per un ambasciatore è sempre un grande onore poter ricevere in visita il presidente della Repubblica, come è accaduto qui nel novembre 2021 quando il presidente Mattarella ha effettuato una visita ad Algeri e ad Annaba. Un altro momento che non posso dimenticare riguarda la congiuntura dello scoppio della crisi in Ucraina e quindi la contestuale necessità per l’Italia di sostituire le forniture di gas russo. In quel momento l’Algeria si è confermato un Paese amico dell’Italia ed è stato per me un privilegio poter facilitare i contatti ed assistere ai passaggi che hanno portato l’Algeria ad essere oggi il nostro primo fornitore di gas naturale”, ricorda Pugliese. “Un’altra occasione che mi piace ricordare - aggiunge - è un incontro che abbiamo organizzato con gli studenti di una scuola elementare situata nella Casbah di Algeri: è stato molto emozionante incontrare questi giovanissimi studenti e vedere come fin da piccoli la loro curiosità verso l’Italia sia davvero tanta”. (segue) (Res)